Urgente: alerta meteorológica por tormentas severas con actividad eléctrica y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas en las últimas horas tras lanzar una alerta meteorológica amarilla y otra naranja que tendrán lugar en al menos cinco provincias.

El organismo especializado en el clima indica en su sistema de Alerta Temprana (AT) que las provincias que estarán afectadas por las fuertes tormentas son Misiones, Corrientes, Santa Fe, Formosa y Chaco.

En primer lugar, para la provincia de Corrientes rige una alerta meteorológica naranja que tendrá lugar a lo largo de este viernes. El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas.

Según precisa la entidad, "las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo granizo y ráfagas mayores a los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual".

El mapa de alertas.

El SMN brinda en paralelo una serie de recomendaciones al respecto para la población afectada. Estas son:

1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

2- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

3-Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

4- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

5- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

6- En caso de que vos o alguién más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por su parte, a Corrientes se le suman Misiones, Santa Fe, Chaco y Formosa como las 3 provincias que se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas fuertes, de "variada intensidad".

"El área será afectada por tormentas y lluvias intensas, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm. También es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica y principalmente, abundante caída de agua en cortos periodos", precisa el organismo.



