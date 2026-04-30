Más de 25 localidades bajo alerta meteorológica naranja por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas que afectará a más de 25 localidades de la provincia de Corrientes el próximo viernes 1 de mayo.

Este fenómeno climático puede provocar tormentas fuertes y algunas severas en el transcurso de la tarde y la noche, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Habrá una alerta naranja en varias localidades.

Las zonas afectadas serían: Chavarría, Pedro R. Fernandez, San Roque, Colonia Pando, Tatacúa, Tabay, Santa Rosa, Concepción, Colonia Carlos Pellegrini, Gobernador Igr Valentín Virasoro, Garruchos, José R. Gómez, Santo Tomé, General Alvear, Estación Torrent, La Cruz, Guaviraví, Yapeyú, Tapebicua, Paso de los Libres, Parada Pucheta, Bondpland, Cazadores Correntinos, Curuzu Cuatia, Sauce, Perugorria, Mariano Loza, Felipe Yofre, y Mercedes.

Además, el organismo especializado en clima detalló que habrá una alerta amarilla por tormentas en otra parte de Corrientes y en las provincias de Misiones, Entre Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe.

Las zonas afectadas por la alerta naranja por tormentas.

"El área será afectada por tormentas y lluvias intensas, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm. También es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica y principalmente, abundante caída de agua en cortos periodos", enfatizaron desde el SMN.

Según indicaron en el organismo oficial, las tormentas pueden comenzar en el transcurso de la tarde y extenderse hacia las primeras horas del sábado 2 de mayo, dependiendo de la zona afectada.

Habrá una alerta meteorológica para 6 provincias.

Las recomendaciones del SMN ante una alerta naranja





Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.





Cómo estará el clima en Buenos Aires





El fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presentará jornadas de inestabilidad y parcialmente nubladas aunque no están previstas tormentas.

Así estará el clima en Buenos Aires.

El viernes 1 de mayo, en el comienzo del finde largo, habrá una mínima de 13° y una máxima de 25°; el sábado 2 de mayo harán 10 grados de mínima y 18 de máxima, mientras que el domingo 3 será una de las jornadas más frías, con una mínima de 6 grados y una máxima de 18.





