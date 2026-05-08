Alerta naranja por fuertes vientos: más de 10 municipios bonaerenses suspendieron las clases

Por los fuertes vientos que se avecinan, más de 10 municipios de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de la Costa Atlántica, decidieron suspender las clases este viernes para priorizar la seguridad de la comunidad educativa.

Aunque el alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se extiende a 13 jurisdicciones del país, la situación más crítica se concentra en la franja sur y sudeste de Buenos Aires. Desde General Alvarado hasta Carmen de Patagones, pasando por puntos clave como Bahía Blanca, Coronel Dorrego y Quequén, rige un alerta naranja.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que 13 jurisdicciones se verán afectadas por ráfagas intensas.

En esta región, se prevén vientos del sudoeste con velocidades constantes de hasta 70 km/h y ráfagas que podrían escalar a los 90 km/h.

Precaución en zonas turísticas

En ciudades como Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y localidades del Partido de la Costa, el nivel de alerta es amarillo. Si bien la intensidad es levemente menor, se esperan ráfagas de hasta 70 km/h.

Las autoridades locales han reforzado los pedidos de precaución, instando a los vecinos a asegurar elementos que puedan ser volados por el viento y evitar circular por la vía pública si no es indispensable.

Además de Buenos Aires, el SMN emitió advertencias para otras 12 provincias, incluyendo San Juan, Mendoza, San Luis y gran parte de la Patagonia.

Alerta por nevadas intensas

Mientras en el centro del país el riesgo principal es el viento y el granizo, en la zona cordillerana de Río Negro y Chubut rige un alerta por nevadas intensas que podrían dejar acumulados de hasta 30 centímetros.