Alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes en Buenos Aires y otras cuatro provincias
El informe fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional e indica posibles complicaciones en actividades cotidianas, con especial atención en zonas abiertas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos intensos que impactará en la provincia de Buenos Aires y en otras cuatro jurisdicciones del centro y Litoral del país.
El aviso advierte sobre condiciones climáticas que, si bien no son extraordinarias, pueden generar inconvenientes en la vida diaria y requieren precaución, especialmente en zonas bajas o cercanas a ríos, lagunas o arroyos.
Vientos intensos: ¿Qué significa la alerta y cómo puede impactar?
La alerta amarilla por viento refiere a la presencia de ráfagas que pueden superar velocidades habituales, con capacidad de provocar caída de ramas, voladura de objetos o dificultades en la circulación, especialmente en rutas y zonas abiertas.
De hecho, este tipo de advertencia también implica fenómenos meteorológicos con potencial de daño y riesgo leve a moderado, que pueden afectar actividades cotidianas, provocar interrupciones momentáneas y requerir medidas preventivas.
El área afectada incluye a Entre Ríos -con excepción de su sector norte-, Santa Fe desde el centro hacia el sur, el sudeste de Córdoba y la franja este de La Pampa, abarcando desde el norte hasta el centro de esa provincia. En estas regiones se esperan vientos sostenidos con ráfagas que podrían intensificarse durante determinados momentos del día.
En la provincia de Buenos Aires, el fenómeno se presenta con particular atención debido a la posible interacción con condiciones de humedad provenientes del Atlántico.
Esto abre el interrogante sobre la formación de una sudestada, un evento característico que suele generar persistentes vientos del sudeste, aumento del nivel del Río de la Plata y precipitaciones prolongadas.
Sin embargo, por el momento, los especialistas indican que no se trata de una sudestada plenamente desarrollada. Para que ese fenómeno se configure, deben coincidir varios factores, como un sistema de baja presión bien definido, circulación sostenida del sudeste y acumulación significativa de humedad.
Aun así, no se descarta que las condiciones puedan evolucionar hacia un escenario más típico de sudestada si se intensifican ciertos parámetros atmosféricos en las próximas horas. Por eso, se recomienda seguir los informes oficiales y actualizaciones del organismo meteorológico.
Mientras tanto, el foco está puesto en las ráfagas fuertes y su impacto. Las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en áreas urbanas donde elementos sueltos pueden convertirse en un riesgo, y en zonas rurales donde la exposición al viento es mayor.
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