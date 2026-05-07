Vuelve el frío al AMBA: ¿Cuándo llega y qué va a pasar con las lluvias?

Tras el intenso temporal de la madrugada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con lluvias fuertes, tormentas y anegamientos en distintos puntos, el tiempo comenzó a mejorar. Sin embargo, para los próximos días se anticipa un marcado descenso de la temperatura.

Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico extendido. Para este jueves, se prevé un cielo mayormente nublado, con lluvias y lloviznas intermitentes, además de algunas ráfagas de viento, aunque se espera una mejora hacia la noche.

La probabilidad de chaparrones se ubica entre el 10% y el 40% tanto para la tarde como para las últimas horas del día. En tanto, para el viernes se esperan más vientos que lluvias, aunque las precipitaciones también podrían presentarse en algunos momentos de la jornada.

Toda esta situación, consecuencia de la ciclogénesis que generó alertas amarillas y naranjas durante el miércoles, continuará durante el fin de semana. En ese marco, se prevé una caída de la temperatura, con mínimas que podrían ubicarse en torno a los 7 grados.

Vuelve el frío a Buenos Aires: ¿Cuál será el día más fresco?





El AMBA se encamina a varios días con temperaturas bajas, viento y algo de inestabilidad, en el marco del sistema de baja presión que afectó a gran parte del país.

Así las cosas, el descenso térmico se hará sentir con más fuerza hacia el fin de semana, cuando se registren las mínimas más bajas del período.

Viernes

La jornada estará dominada por el viento y el ambiente frío. Durante la madrugada no se descartan chaparrones aislados, con chances de lluvia de hasta el 40% y una mínima cercana a los 8 grados.

Con el correr de la jornada, el viento del sudoeste será protagonista, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. La máxima rondará los 14 grados por la tarde, mientras que hacia la noche la temperatura volverá a descender hasta los 9 grados, con menor probabilidad de precipitaciones.

El viernes 8 instala varias jornadas con frío en Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Sábado

El sábado se mantendrá el escenario ventoso e inestable. Las chances de lluvias se ubican entre el 10% y el 40% a lo largo de todo el día, sin un momento completamente estable.

La mañana tendrá una mínima cercana a los 9 grados, con viento del sudoeste moderado a fuerte. Por la tarde, la temperatura llegará nuevamente a los 14 grados, aunque las ráfagas podrían intensificarse hacia la noche, alcanzando cerca de 59 km/h desde el sector sur.

Domingo

El domingo 10 de mayo aparece como el día más frío de la semana. Se espera una mínima de apenas 7 grados durante las primeras horas del día, en un contexto de cielo mayormente despejado y sin lluvias.

La máxima trepará hasta los 16 grados por la tarde, con viento leve del oeste, lo que dará una sensación térmica más estable en comparación con los días anteriores.

El domingo 10 de mayo será el día más frío de la semana, aunque ya sin lluvias tras la ciclogénesis (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

El inicio de la próxima semana mantendrá el aire frío, con otra mínima de 7 grados, aunque con una máxima también en ascenso que alcanzará los 18 grados.

Si bien el frío seguirá presente, se espera una tendencia gradual hacia condiciones más estables y temperaturas en leve aumento en los días siguientes.