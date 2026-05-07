Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 7 de mayo

Este jueves en la Ciudad se esperan lluvias aisladas por la mañana, vientos y ráfagas durante todo el día, y chaparrones por la noche. Según el SMN, las temperaturas irán entre los 15 y 20 grados.

El viernes estará ventoso, con probables chaparrones por la mañana. La mínima será de 8 grados, la máxima de 14 grados y podrían registrarse ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

El sábado la temperatura mínima será de 9 grados, la máxima de 14 grados y habrá fuertes vientos, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. No se esperan lluvias.