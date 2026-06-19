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Viernes, 19 de junio de 2026

"Ranchadazo" solidario en Solano: dónde y cuándo

La actividad se desarrollará este viernes 19 de junio en el Playón de San Francisco Solano, ubicado en la intersección de las calles 844 y 893.

Redacción FMQ
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La organización Argentina Humana Quilmes llevará adelante el próximo viernes 19 de junio, desde las 16, la tercera edición del "Ranchadazo", una jornada solidaria destinada a acompañar a personas en situación de vulnerabilidad. En esta oportunidad, la actividad se desarrollará en el Playón de San Francisco Solano, ubicado en la intersección de las calles 844 y 893.

La iniciativa ofrecerá una amplia variedad de servicios gratuitos para la comunidad. Además de la tradicional olla popular, habrá peluquería solidaria, entrega de ropa a través de un ropero comunitario, una posta de salud para atención y asesoramiento básico, orientación legal y una radio abierta para compartir experiencias y dar visibilidad a distintas problemáticas sociales.

Desde la organización destacaron que la actividad forma parte de un trabajo sostenido que vienen realizando en distintos barrios de Quilmes. Cada viernes, grupos de voluntarios recorren diversos puntos del distrito para asistir a personas en situación de calle, cocinando y distribuyendo viandas de comida caliente.

Asimismo, Argentina Humana Quilmes mantiene campañas permanentes de recepción de donaciones, entre ellas ropa, abrigo, calzado y alimentos frescos, elementos que luego son destinados a quienes más lo necesitan.

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