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Viernes, 19 de junio de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 19 de junio

El SMN pronosticó para este viernes en la Ciudad lloviznas por la madrugada y luego saldrá el sol.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en la Ciudad lloviznas por la madrugada y luego saldrá el sol. El termómetro arrancará en 8 grados y llegará hasta los 15 grados, con viento del sur.

El sábado la mínima será de 6 grados, la máxima será de 15 grados, con viento del noroeste y cielo nublado.

Para el domingo se espera mayor nubosidad, con temperaturas de entre 7 y 15 grados y viento del noroeste.

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