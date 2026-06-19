Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 19 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en la Ciudad lloviznas por la madrugada y luego saldrá el sol. El termómetro arrancará en 8 grados y llegará hasta los 15 grados, con viento del sur.

El sábado la mínima será de 6 grados, la máxima será de 15 grados, con viento del noroeste y cielo nublado.

Para el domingo se espera mayor nubosidad, con temperaturas de entre 7 y 15 grados y viento del noroeste.