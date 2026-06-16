Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 16 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes cielo despejado, con una mínima de grados y una máxima de 17 grados, con viento del oeste rotando al noroeste.

El miércoles las temperaturas irán de los 6 a los 15 grados, con viento del este y algunas nubes.

Para el jueves la temperatura mínima será de 10 grados, la máxima de 13 grados. El cielo estará nublado y por la noche podrían registrarse lluvias aisladas.



