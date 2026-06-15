Con la presencia de Mayra Mendoza, se realizó el "Quilmes con Cristina"

Militantes y dirigentes de Quilmes participaron este domingo de una nueva jornada de respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner frente a su domicilio ubicado en la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria, denominada "Quilmes con Cristina", reunió a vecinos, referentes políticos y militantes que se acercaron para expresar su apoyo y reclamar por su liberación.

La actividad formó parte de una serie de manifestaciones impulsadas por sectores del peronismo y organizaciones políticas que cuestionan la situación judicial de la exmandataria. Durante la jornada hubo cánticos, banderas y muestras de respaldo hacia la dirigente, en un clima de fuerte militancia y participación.

Entre las referentes presentes estuvo la intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, quien compartió en sus redes sociales un mensaje en el que reivindicó la figura de Cristina Kirchner y cuestionó el proceso judicial que derivó en su condena.

"Este domingo le tocó a Quilmes hacerse presente en San José 1111", expresó Mendoza, quien además sostuvo que la expresidenta "está presa injustamente" y la definió como "víctima de una persecución política ejecutada por una corte corrupta y mafiosa".

La dirigente quilmeña aseguró que la militancia continuará acompañando a Cristina Kirchner y afirmó que "la libertad de Cristina no es una consigna vacía". En la misma publicación sostuvo que no concibe "un proyecto de país con justicia social, trabajo, producción y dignidad para nuestro pueblo sin Cristina libre".

La convocatoria se sumó a otras expresiones de apoyo que se vienen desarrollando en distintos puntos del país y que tienen como eje el reclamo por la situación judicial de la ex presidenta y actual referente del peronismo.