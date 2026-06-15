Lanzaron en Quilmes el Comité de Apoyo a Myriam Bregman
La actividad reunió a una importante cantidad de participantes y se desarrolló en simultáneo con encuentros similares en distintos puntos del país.
Con la presencia del diputado provincial del Frente de Izquierda Unidad, Christian Castillo, este sábado se realizó en Quilmes el lanzamiento del Comité de Apoyo a Myriam Bregman y de un Movimiento por un Partido de la Nueva Clase Trabajadora. La actividad reunió a una importante cantidad de participantes y se desarrolló en simultáneo con encuentros similares en distintos puntos del país.
La iniciativa surgió a partir de una convocatoria impulsada por referentes de la cultura y el pensamiento, entre ellos el actor Norman Briski, la escritora Dolores Reyes y el filósofo Eduardo Grüner. En Quilmes participaron docentes, trabajadores de distintos gremios, desocupados, jubilados, estudiantes, activistas de las diversidades, integrantes de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y miembros del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
Entre los presentes se destacaron trabajadores despedidos de la refinería Shell que reclaman su reincorporación y ferroviarios que se manifiestan en contra de la privatización del servicio y a favor de su fortalecimiento.
La jornada fue abierta por la reconocida luchadora contra el gatillo fácil Carla Lacorte, integrante del CeProDH, quien convocó a "convertir la bronca en organización y poner en pie un nuevo movimiento histórico". Posteriormente tomó la palabra Carla Villani, integrante de la Posta de Salud y excandidata a concejal de Quilmes por el PTS en el FIT-U, quien realizó un análisis de la situación política nacional e internacional.
Durante su exposición, Villani se refirió a la situación de América Latina, la gestión del presidente Javier Milei, el rol de los gobernadores y de los sectores opositores, y destacó la figura de Myriam Bregman y de la izquierda en las movilizaciones contra las políticas de ajuste. Además, planteó la necesidad de coordinar las luchas sociales y avanzar en la construcción de un movimiento político de la nueva clase trabajadora.
Al cierre de la actividad, Christian Castillo valoró la convocatoria y afirmó: "Gran inicio en Quilmes del Comité en Apoyo a Myriam Bregman y del movimiento por un partido de la nueva clase trabajadora, con muy buena participación y debate de jóvenes, trabajadores, jubilados, del movimiento de mujeres y de todas las luchas que se están dando y que comparten esta iniciativa".