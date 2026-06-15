Lanzaron en Quilmes el Comité de Apoyo a Myriam Bregman

Con la presencia del diputado provincial del Frente de Izquierda Unidad, Christian Castillo, este sábado se realizó en Quilmes el lanzamiento del Comité de Apoyo a Myriam Bregman y de un Movimiento por un Partido de la Nueva Clase Trabajadora. La actividad reunió a una importante cantidad de participantes y se desarrolló en simultáneo con encuentros similares en distintos puntos del país.

La iniciativa surgió a partir de una convocatoria impulsada por referentes de la cultura y el pensamiento, entre ellos el actor Norman Briski, la escritora Dolores Reyes y el filósofo Eduardo Grüner. En Quilmes participaron docentes, trabajadores de distintos gremios, desocupados, jubilados, estudiantes, activistas de las diversidades, integrantes de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y miembros del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).

Entre los presentes se destacaron trabajadores despedidos de la refinería Shell que reclaman su reincorporación y ferroviarios que se manifiestan en contra de la privatización del servicio y a favor de su fortalecimiento.

La jornada fue abierta por la reconocida luchadora contra el gatillo fácil Carla Lacorte, integrante del CeProDH, quien convocó a "convertir la bronca en organización y poner en pie un nuevo movimiento histórico". Posteriormente tomó la palabra Carla Villani, integrante de la Posta de Salud y excandidata a concejal de Quilmes por el PTS en el FIT-U, quien realizó un análisis de la situación política nacional e internacional.

Durante su exposición, Villani se refirió a la situación de América Latina, la gestión del presidente Javier Milei, el rol de los gobernadores y de los sectores opositores, y destacó la figura de Myriam Bregman y de la izquierda en las movilizaciones contra las políticas de ajuste. Además, planteó la necesidad de coordinar las luchas sociales y avanzar en la construcción de un movimiento político de la nueva clase trabajadora.

Al cierre de la actividad, Christian Castillo valoró la convocatoria y afirmó: "Gran inicio en Quilmes del Comité en Apoyo a Myriam Bregman y del movimiento por un partido de la nueva clase trabajadora, con muy buena participación y debate de jóvenes, trabajadores, jubilados, del movimiento de mujeres y de todas las luchas que se están dando y que comparten esta iniciativa".