Bregman apuntó contra Adorni tras su informe de gestión: "Demostró ser un vocero de adorno"

La diputada nacional Myriam Bregman salió al cruce de Manuel Adorni tras su presentación este miércoles ante la Cámara de Diputados, en el marco del informe de gestión que el jefe de Gabinete estaba obligado a rendir por mandato constitucional. En diálogo con Crónica, la referente del Frente de Izquierda fue contundente: "Demostró ser un vocero de adorno, precisamente decorativo. No puede contestar nada".

La jornada tuvo un peso político inusual: Javier Milei y gran parte del Gabinete estuvieron presentes en el recinto como señal de respaldo a Adorni, quien llegó a la sesión bajo el peso de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. Los bloques opositores habían elevado más de 4.800 preguntas por escrito, de las cuales el Ejecutivo respondió poco más de 2.100.

Para Bregman, la comparecencia dejó expuesto al funcionario: "La primera vez que tiene que responder en serio, sin chicanear, sin burlarse de las personas con discapacidad, sin burlarse de los periodistas, no sabe cómo actuar".

"Milei se tiró arriba de la granada"

La diputada fue más allá de la figura del jefe de Gabinete y apuntó directamente al Presidente por su decisión de acompañar la sesión: "Estamos viviendo una situación muy crítica porque un jefe de Gabinete acusado de corrupción involucró a todo el Gobierno. Hoy Milei se tiró arriba de la granada, pero quedaron todos muy involucrados".

En ese sentido, Bregman también cuestionó el reciente cierre de la sala de prensa de Casa Rosada como señal de lo que el oficialismo tiene para ocultar: "Si querés mostrar que estás limpio, que no tenés nada que ocultar, invitás a los periodistas a que se vayan a vivir a la Casa Rosada. No hacés esto".

La legisladora también abordó la tensión personal que mantiene con Milei desde el debate presidencial de 2023, cuando lo llamó "gatito mimoso del poder económico", una caracterización que, según ella, al Presidente "le quedó muy dolida" y de la que busca revancha cada vez que puede.

Sobre el ajuste económico y el discurso oficial contra "la casta", Bregman trazó una contradicción directa: "No ajustó a la casta. Viven como casta, que es lo que salta con Adorni. Él alquila en Aruba, pero la gente no puede alquilar en San Cristóbal". Y completó: "Prefieren hablar de esto y no de lo que está pasando en la calle, que se ha vuelto invivible. No hay colectivos, las tarifas están altísimas, la gente no puede pagar el alquiler".