Milei le gritó a Bregman por interrumpir a Adorni: "¡Ustedes son los asesinos!"

El recinto de la Cámara de Baja del Congreso vivió este miércoles una jornada de extrema fricción política. En lo que debía ser la presentación del primer informe de gestión del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el foco se desplazó hacia un duro intercambio dialéctico entre el presidente Javier Milei y la referente de la izquierda, Myriam Bregman.

El conflicto se desató mientras el oficialismo exponía los ejes de su política exterior. En ese momento, la diputada del Frente de Izquierda interrumpió el discurso con fuertes calificativos, tildando al Gobierno de "cómplice" por su alineamiento con Israel en la situación bélica de la Franja de Gaza.

La reacción del Jefe de Estado fue inmediata. Desde su ubicación, Milei salió al cruce de la legisladora responsabilizando a las ideologías de izquierda por "150 millones de muertos" y devolviendo la acusación de "asesinos".

El incidente se produjo en un momento clave de la presentación, justo cuando el Ejecutivo destacaba un flujo de inversiones superior a los 16.000 millones de dólares y celebraba la reciente inclusión de Argentina en el Consejo de la Paz, organismo dedicado a la reconstrucción del territorio gazatí.

Pese a los gritos y la interrupción, la sesión continuó bajo un clima de marcada polarización. Posteriormente, y tras la exposición de Adorni, comenzó la ronda de preguntas por parte de los diputados.