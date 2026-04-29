El 78,7% de la gente cree que Adorni no debería permanecer en su cargo

La consultora Management & Fit difundió una encuesta que va en consonancia con todas las difundidas en los últimos días, respecto del deterioro de la imagen del gobierno y el daño sufrido en la percepción pública por los hechos de corrupción que les son endilgados.

Uno de los datos sobresalientes de la medición, esta relacionado justamente con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionado por presunto enriquecimiento ilícito. Una de las preguntas a los encuestados es si el funcionario debería seguir en su cargo. El 55,1% de las personas indicó que debería renunciar, y el 23,6% se pronunció porque sea separado del cargo, hasta que se aclare judicialmente la cuestión, es decir, el 78,6% cree que Adorni no debería seguir en su cargo, sea definitiva o momentáneamente.

Por otro lado, un indicador en el mismo sentido, es que 6 de cada 10 personas creen que estos hechos mellan la confianza en el gobierno. Incluso, 4 de cada diez votantes de La Libertad Avanza se pronunciaron en el mismo sentido.

Asimismo, el 67,4% de los consultados consideró que otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios públicos es un acto de corrupción o de privilegio y eso también resulta un condicionante para la imagen del presidente y la administración.

Por fin, la encuesta concluye que el 54,3% de las personas desaprueban la gestión actual y mas de la mitad quisiera que cambie el gobierno. Es importante resaltar que, de quienes creen que el gobierno debe continuar, el 28,3% estima que debe hacerlo con cambios en el gabinete y en las políticas implementadas.