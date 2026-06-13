Adelantan la presentación de Adorni en el Senado: dará el informe de gestión este 2 de julio

Manuel Adorni adelanta su presentación y se presentará dar su informe de gestión en el Senado el próximo 2 de julio. La definición llegó tras un acuerdo de Patricia Bullrich con los espacios aliados para definir la fecha en la que el funcionario dará explicaciones ante la Cámara alta.

Será la primera vez que se presente frente a los senadores desde que asumió como jefe de Gabinete, lugar que fue visitado hace más de un año por el ex funcionario Guillermo Francos.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel llamó a Labor Parlamentaria para debatir el tema el próximo miércoles 17 de junio.

"El jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno. Esta obligación es al menos una vez al mes, sin embargo el jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25", reprochó Villarruel al citar el llamado.

Por su parte, el jefe de Gabinete confirmó el jueves que se presentará a dar su informe de gestión tras comunicarle a la mesa política esta decisión y en medio de las presiones del PRO para impulsar su presentación.

"El último informe recibido por esta cámara fue el de Guillermo Francos, el 26 de junio de 2025. Desde entonces, la Jefatura de Gabinete de Ministros no ha cumplido con esta obligación constitucional", destaca el texto que lleva la firma del presidente del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, en donde se exige que vaya Adorni.