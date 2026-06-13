Irán desmiente a Trump y afirma que este domingo no firmará un acuerdo de paz con Estados Unidos

Irán descartó la posibilidad de que este domingo firme un acuerdo de paz con Estados Unidos y contradijo lo dicho por el presidente estadounidense, Donald Trump, que lo da por hecho.

El portavoz iraní, Esmail Baqai, resaltó que el memorandum no se firmará este 14 de junio, e indicó que aún deben esperar a la confirmación de la fecha, aunque no negó que están cerca de oficializar un entendimiento.

"Tenemos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma. No será mañana", remarcó el funcionario del país de Medio Oriente.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llamó a los medios de comunicación a evitar especulaciones y precisó que solo se anunciará la firma una vez concluidas las negociaciones.

En la misma línea, la Guardia Revolucionaria Islámica criticó la "insistencia inusual" del presidente Donald Trump en rubricar el pacto ese día.

Y expresaron su malestar sobre esto "a pesar de que los negociadores iraníes han declarado explícitamente que el memorando aún no se ha finalizado y que la firma el domingo definitivamente no tendrá lugar".

El optimismo de Donald Trump

Del otro lado del mundo, el presidente Donald Trump sostuvo que el acuerdo con Irán "se firmará mañana" y agregó que "inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos".

Sin embargo, afirmó con tono bélico: "En el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos y recuperaremos el polvo nuclear, enterrado bajo las imponentes montañas de granito sumergidas, gracias a nuestros magníficos bombarderos B-2 y sus brillantes pilotos, y lo desintegraremos y destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos".

A su vez, el mandatario norteamericano dijo que espera que "este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos", pero añadió que, de no ser así, "tenemos la alternativa definitiva".