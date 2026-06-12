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Viernes, 12 de junio de 2026

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Axel Kicillof sobre la situación de Manuel Adorni: "Si fuera peronista estaría preso"

El mandatario bonaerense apuntó contra el Jefe de Gabinete e ironizó sobre la justificación del funcionario respecto a su patrimonio en criptomonedas.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió este viernes que "si Adorni fuera peronista estaría preso"

Al responder a una pregunta de la prensa sobre la situación que atraviesa el Jefe de Gabinete nacional, el mandatario bonaerense trazó una diferencia con el caso de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras la condena recibida en la causa Vialidad.

Ironías sobre la justificación patrimonial

Durante el contacto con los medios de comunicación, el gobernador apeló a la ironía de manera risueña. Al ser consultado sobre el tema, Axel Kicillof manifestó de forma humorística: "Yo estoy buscando un pendrive para los recursos de la provincia".

De este modo, el referente provincial aludió de forma directa a las explicaciones públicas que brindó Manuel Adorni sobre el origen de sus activos

El funcionario de la Casa Rosada había argumentado poseer un capital equivalente a unos 500.000 dólares en Bitcoin resguardado de forma física en un dispositivo de almacenamiento -conocido en la jerga financiera como billetera fría- por fuera del sistema bancario tradicional

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