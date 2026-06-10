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Miércoles, 10 de junio de 2026

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FONDOS PROVINCIALES

Axel Kicillof finaliza la conciliación con Nación y reclama ante la Corte una deuda de $22 billones

El Gobernador bonaerense anunció el fin de la etapa de diálogo y solicitará una medida cautelar ante la falta de propuestas de pago.

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El gobernador Axel Kicillof anunció que la provincia de Buenos Aires dio por terminada la etapa de conciliación con el Gobierno nacional ante la Corte Suprema tras la falta de una propuesta de pago por deudas de ANSES

El mandatario provincial denunció que el Ejecutivo central incumplió su compromiso de presentar un plan de cancelación durante la audiencia judicial, lo que motivó la decisión de avanzar de forma directa por la vía cautelar para recuperar los fondos reclamados.

El detalle de la deuda y el impacto presupuestario

Según explicó el funcionario a través de sus canales oficiales, el monto reclamado originalmente a la ANSES supera los $2,3 billones, aunque la cifra total que el Estado nacional adeuda a la jurisdicción bonaerense escala a niveles mucho más alarmantes. 

Kicillof precisó que, entre transferencias interrumpidas y la caída en la recaudación, el pasivo asciende a más de $22 billones, una cifra que representa la mitad del presupuesto anual de la provincia.

Críticas al superávit y defensa de los recursos

El mandatario vinculó el estado de las cuentas nacionales con el recorte de fondos a las provincias, las universidades y el sector previsional. 

En ese sentido, fue tajante al señalar que el equilibrio fiscal del gobierno de Javier Milei se sostiene mediante el incumplimiento de obligaciones legales con las jurisdicciones del interior.

Al referirse a la naturaleza del reclamo, el Gobernador fue enfático al declarar: "Vamos a seguir reclamando esos fondos porque no son de un Gobernador, le corresponden al pueblo bonaerense"

Bajo esta premisa, la gestión provincial buscará que la Corte Suprema ordene la restitución inmediata de los recursos para sostener el funcionamiento operativo de Buenos Aires.

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