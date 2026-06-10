A un año del fallo, Kicillof sostuvo que "Cristina es inocente y continúa injustamente detenida"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó este miércoles un mensaje en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner al cumplirse un año de la ratificación de la condena por la causa Vialidad por la que la ex presidenta cumple arresto domiciliario. "Es inocente y continúa injustamente detenida", subrayó el mandatario sobre la ex jefa de Estado.

En su publicación en su cuenta en X, el ex ministro de Economía aseguró que "los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina son los que hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos".

"Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos"

En el arranque de su mensaje, Kicillof advirtió que "un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos" al analizar la ratificación del fallo judicial que sentenció a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El gobernador afirmó que la condena fue "dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real".

Luego, consideró que "Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias, usando un argumento jurídicamente absurdo: 'no podía no saber'". "Persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió. A casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia", cuestionó el mandatario bonaerense.

A continuación, recalcó que "los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina son los que hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos".

Kicillof, en este punto, lamentó que "todo esto ocurre mientras el Presidente alimenta todos los días el odio y ataca los fundamentos sociales de la democracia".

"A un año de aquel fallo, ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida", enfatizó el gobernador y sentenció: "Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa".