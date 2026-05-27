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Miércoles, 27 de mayo de 2026

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JORNADA

Axel Kicillof impulsa la inversión municipal para adquirir maquinaria y bienes de capital

El gobernador firmó contratos a través de Provincia Leasing con los intendentes de siete distritos de la provincia de Buenos Aires.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmó nuevos contratos destinados a que las administraciones locales incorporen maquinaria y bienes de capital a sus tareas operativas.

Según se informó, el beneficio alcanzará a siete comunas bonaerenses mediante herramientas financieras provistas por la banca pública provincial para fortalecer los trabajos de gestión comunal.

Defensa del rol de la banca pública

El mandatario provincial utilizó su cuenta oficial de la red social X para dar a conocer los detalles del programa y fundamentar las prioridades políticas de la inversión estatal en el actual escenario financiero.

"Firmamos nuevos contratos de Provincia Leasing con intendentes e intendentas para que puedan incorporar maquinaria y bienes de capital al trabajo de gestión", comunicó Axel Kicillof.

El jefe del Ejecutivo provincial destacó además que "es muy importante en este contexto económico seguir defendiendo el rol de nuestra banca pública para acompañar el desarrollo de los 135 distritos y dar respuestas a las necesidades de los bonaerenses".

Los distritos incluidos en la firma

La publicación institucional del gobernador incluyó la confirmación de las autoridades municipales que rubricaron el acuerdo técnico.

Los intendentes y las intendentas que tendrán a disposición el equipamiento pertenecen a los siguientes partidos del territorio de la provincia de Buenos AiresGeneral Madariaga, Moreno, Coronel Pringles, José C. Paz, Rauch, Carlos Casares y General San Martín.

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