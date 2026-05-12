Axel Kicillof: "La universidad pública es una de las mayores conquistas de la democracia argentina"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó en la cuarta Marcha Federal Universitaria de este martes y compartió un mensaje en defensa de la educación superior estatal. "La universidad pública es una de las mayores conquistas de la democracia argentina", manifestó.

A través de sus redes sociales, Kicillof criticó el recorte presupuestario que aplicó el Gobierno nacional: "Frente al ajuste y el desfinanciamiento del gobierno de Milei, defenderla es cuidar la ciencia, el desarrollo y el derecho al futuro".

El mandatario provincial respaldó sus afirmaciones compartiendo un informe elaborado por miembros de su gabinete. El documento, de autoría del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el subsecretario de Relaciones Internacionales, Juan Manuel Padin, fue publicado por el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF).

La universidad pública es una de las mayores conquistas de la democracia argentina.



Frente al ajuste y el desfinanciamiento del gobierno de Milei, defenderla es cuidar la ciencia, el desarrollo y el derecho al futuro.



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En dicho texto se profundiza sobre el valor estratégico del sistema universitario para la sociedad argentina. La publicación detallada por los funcionarios bonaerenses expone la trayectoria de la universidad pública como una "conquista histórica".

Asimismo, el informe describe la magnitud de las reducciones de partidas presupuestarias ejecutadas por Milei desde el inicio de su mandato. Ante este escenario, sostuvieron que la provincia de Buenos Aires opera actualmente como un "escudo y red del sistema universitario".

La convocatoria de Kicillof a la Marcha Federal Universitaria

El Gobernador convocó por primera vez a la movilización de este 12 de mayo durante su reciente visita a Córdoba. En el marco del Congreso Federal de Salud, Kicillof instó a la ciudadanía a manifestarse en todas las jurisdicciones del país en defensa de la educación estatal.

Este llamado fue ratificado luego en varios encuentros públicos. La postura oficial de la Gobernación fue reforzada este lunes por el ministro Bianco desde la Casa de Gobierno en La Plata, quien destacó la carga simbólica de la fecha elegida para la protesta. "Se va a producir la cuarta marcha Federal Universitaria que además coincide con el día 200 que no se está aplicando la ley de financiamiento universitario que fue aprobada por el Congreso de la Nación", precisó Bianco.

El Partido Justicialista de la provincia y el Movimiento Derecho al Futuro también formaron parte de la columna de manifestantes.

Bianco argumentó que el conflicto trasciende lo económico para situarse en el plano de las prioridades de gestión. Según el ministro, la falta de fondos responde a una deliberada "decisión política" del Gobierno más que a una restricción de recursos.

En este sentido, recalcó que el objetivo de la movilización es exigir el cumplimiento efectivo de la normativa de financiamiento vigente.