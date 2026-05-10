"El verdadero problema no es Adorni, es el desastre que está haciendo Milei", advirtió Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, renovó cuestionamientos al Gobierno nacional y subrayó que "los enormes problemas no son ni el ‘riesgo kuka', ni la herencia, ni siquiera (Manuel) Adorni: es el desastre que está haciendo (Javier) Milei".

"Ya tenemos 320.000 despedidos", alertó el mandatario provincial y criticó que "Milei no se ha ocupado de defender ni un puesto de trabajo, salvo el de Adorni", en referencia al escándalo que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito pese a lo cual fue respaldado públicamente en varias ocasiones por el Presidente.

Kicillof analizó que "lo que está pasando hoy es que la guita no alcanza, que las empresas cierran, que no hay sector productivo que tenga que ver con la industria, con el turismo, con el comercio, ni con los servicios".

Durante una entrevista televisiva que concedió en la Feria del Libro en el marco de la presentación de su obra "De Smith a Keynes", el gobernador bonaerense aseveró que el Presidente "consiguió horrorizar a todas las escuelas del pensamiento económico, incluso a la austríaca".

"Es un momento importante para la construcción política"

Por último, al ser consultado sobre la posible creación de un frente electoral que incluya a distintos partidos, Kicillof recalcó que "es un momento importante para la construcción política" y consideró que "hay que hablar con intendentes, trabajadores, empresarios, artistas". No obstante, aclaró que por ahora no piensa en la eventual candidatura a presidente.

Sostuvo, asimismo, que es necesario, desde cualquier espacio político, expresar el malestar general que viven los argentinos. "Quienes por oportunismo, timidez o conveniencia no se expresan, que lo hagan", pidió el gobernador.