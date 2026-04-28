Según una encuesta, Kicillof es el dirigente mejor posicionado para 2027

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabeza el ranking de imagen positiva entre los principales dirigentes políticos del país, según una encuesta nacional realizada por CEOP entre el 14 y el 22 de abril de 2026 sobre una muestra de 2.100 casos. Con 47,7% de valoración favorable, el mandatario bonaerense se posiciona como la figura opositora mejor parada de cara al ciclo electoral de 2027, aunque su imagen negativa (50,7%) sigue siendo mayoritaria.

Lo siguen en el podio opositor Juan Grabois (45,1%), Myriam Bregman (43,4%) y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (42,5%). Los tres mantienen imagen neta negativa, pero con una brecha significativamente menor a la del presidente Javier Milei.

Patricia Bullrich aparece quinta en el ranking general con 36,4% de imagen positiva y 63,1% de negativa, un dato llamativo: la ministra de Seguridad supera a su propio jefe político en valoración favorable.

La imagen de Milei, la más baja entre los líderes nacionales con mayor visibilidad

El presidente Javier Milei registra 34,5% de imagen positiva y 65,3% negativa, uno de los peores guarismos del relevamiento entre los dirigentes con mayor exposición. El desgaste estaría asociado al impacto de las medidas económicas adoptadas durante su gestión -la suba de tarifas, la caída del poder adquisitivo y el aumento de la conflictividad social-, aunque el oficialismo conserva respaldo entre quienes avalan el rumbo de las reformas estructurales.

Detrás de Milei se ubican Sergio Massa (33,3% positiva / 66,1% negativa) y Mauricio Macri (30,6% / 68,8%), los dos con los peores números netos entre los dirigentes nacionales de mayor reconocimiento.

Entre los nombres menos conocidos a nivel nacional, Ricardo Quintela, Gerardo Zamora, Dante Gebel, Sergio Uñac y Jorge Brito registran porcentajes altos de "no sabe", lo que relativiza su imagen neta. El caso de Schiaretti es el más marcado entre los dirigentes con perfil nacional: 13,6% de desconocimiento en un encuestado nacional.

Aunque los sondeos representan una fotografía del momento, los datos de CEOP anticipan un escenario político más exigente para el Gobierno en los próximos meses, con una oposición que empieza a ordenarse en torno a figuras con menor desgaste relativo.