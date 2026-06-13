Bullrich escapa en imagen positiva: le saca 3 puntos a Milei y Kicillof acecha al Presidente desde la oposición

Patricia Bullrich se consolidó como la dirigente con mejor imagen positiva del país, según el Estudio de Opinión Pública Nacional de Proyección Consultores realizado entre el 1 y el 7 de junio. La ministra de Seguridad alcanzó el 43,1% de valoración positiva -16,9% muy buena y 26,2% buena- y se posicionó por encima de todos los referentes medidos, tanto del oficialismo como de la oposición. Su imagen negativa se ubicó en el 51,6%, la más baja entre las figuras de La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei aparece segundo en el ranking con el 40,1% de imagen positiva -16,9% muy buena y 23,2% buena-, pero acumula una imagen negativa del 55,6%, la más alta entre los dirigentes del oficialismo. La brecha de tres puntos que lo separa de Bullrich refleja un corrimiento que se profundizó en las últimas mediciones y que instala a la ministra como la cara más competitiva del espacio libertario de cara al ciclo electoral que se aproxima.

Axel Kicillof completa el podio con el 38,9% de imagen positiva -21,8% buena y 17,1% muy buena- y una imagen negativa del 52,6%. La distancia de apenas 1,2 puntos que lo separa de Milei lo consolida como el principal referente opositor y el candidato mejor posicionado del peronismo para la disputa presidencial de 2027. Su perfil combina un piso propio sólido con niveles de rechazo aún elevados, pero comparativamente menores a los del Presidente.

El resto del mapa opositor

Myriam Bregman aparece con el 40% de imagen positiva, impulsada por el 23,9% de valoración buena, aunque concentra también un rechazo del 37% entre quienes la evalúan negativamente. Más atrás en el ranking, Jorge Macri registra el 35,7% positivo, Sergio Massa el 30% y Juan Grabois el 29,1%. En el fondo de la tabla, Máximo Kirchner es el dirigente peor valuado del panel: apenas el 19,3% de imagen positiva frente a un contundente 67,1% negativo.

Pullaro y Llaryora, los emergentes del interior

Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora son los dirigentes con mayor nivel de desconocimiento entre los encuestados: el 34,1% afirmó no conocer al gobernador santafesino y el 37,9% dijo lo mismo sobre el mandatario cordobés. Sin embargo, entre quienes sí los conocen, ambos registran perfiles relativamente equilibrados sin los niveles de rechazo que caracterizan a las figuras nacionales. En un año electoral donde el voto del interior puede resultar decisivo, su proyección como actores relevantes es un dato a seguir.

El cuadro general confirma una polarización de imagen en torno a tres figuras que concentran el mayor reconocimiento y valoración del electorado: Bullrich, Milei y Kicillof. La ministra de Seguridad lidera ese trío con una ventaja que se amplía, mientras la disputa entre el Presidente y el gobernador bonaerense anticipa el eje central sobre el que se ordenará la competencia política de 2027.

El relevamiento fue realizado por Proyección Consultores mediante cuestionario estructurado en modalidad CAWI sobre una muestra de 1.236 casos efectivos en todo el país, ajustada por sexo, edad, nivel educativo, región y voto anterior. Período: 1 al 7 de junio de 2026. Margen de error: 2,79%. Nivel de confianza: 95%.