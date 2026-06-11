El posteo de Karina Milei tras las críticas de Bullrich a Adorni: "¡Feliz cumple, Pato!"

La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, compartió una imagen en la que se la ve a la senadora Patricia Bullrich junto a una torta y le dejó un mensaje de feliz cumpleaños.

"Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia", resaltó la funcionaria en referencia directa a la ex ministra de Seguridad.

Y cerró con un "¡Feliz cumple, Pato!", en un mensaje en donde se puede ver a la ex ministra junto a Manuel Adorni y otros funcionarios importantes del Gobierno.

Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia .



¡FELIZ CUMPLE PATO!!%uD83C%uDF82%uD83D%uDC9C@PatoBullrich pic.twitter.com/pu7awXm7sQ June 11, 2026

La foto llegó luego de que la ministra cuestionara públicamente a Adorni después de realizar la presentación de su declaración jurada, en donde reconoció no haber declarado más de 500 mil dólares, los cuale asegura haber obtenido entre 2013 y 2018 por operaciones de compra y venta de bitcoins.

En ese sentido, respecto al incremento del patrimonio de Adorni, Bullrich consideró que el funcionario incurrió en una "omisión ética".

"Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar", remarcó la senadora de La Libertad Avanza.