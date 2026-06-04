Revuelo en el Senado por más pliegos: José Mayans cruzó a Patricia Bullrich y le recordó la interna con Karina Milei

Tras postergarse el tratamiento del pliego de María Verónica Michelli, arrancó una tensa sesión en el Senado por el resto de los candidatos a jueces federales propuestos por el gobierno nacional. El revuelo se armó enseguida cuando la oposición advirtió que de los 50 nombres acordados en Labor Parlamentaria, el oficialismo intentó debatir 73 dictámenes en condiciones de ser aprobados.

El jefe del bloque Justicialista José Mayans apuntó fuerte contra la jefa de bancada de La Libertad Avanza Patricia Bullrich y le recordó la interna con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El episodio sobre el que se esperan más capítulos tuvo una foto de paz este miércoles en la Casa Rosada. En esos pasillos reconocen que en la reunión se habría bajado la orden de avanzar con los 73 pliegos.

"La señora Bullrich, como está confrontada con Karina Milei, la señora del 3% que la dejó atrás en el Tedeum y no le permitió estar en el Cabildo y que le ofreció su renuncia con violincito que dicen que no le aceptan", ironizó Mayans. Bullrich reaccionó con un gesto de media sonrisa y el senador opositor siguió: "¿Qué tiene miedo ahora, la amenazaron de que le van a aceptar la renuncia por eso viene acá a atropellar el Parlamento?".

Tensa reunión en el Senado por los pliegos de los jueces.

"Ustedes cambian los términos de la reunión de Labor Parlamentaria donde se habló del tratamiento de 50 pliegos de jueces", siguió Mayans y le pidió a la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado Victoria Villarruel que "diga cómo fue".

El senador del PJ también se dirigió al radicalismo y otras bancas de partidos provinciales aliados de La Libertad Avanza en el Senado: "tengan honor, no olor a podrido, ustedes saben que estos no es lo que se habló en Labor Parlamentaria, están mintiendo".

Más tarde, Villarruel tomó el micrófono: "En efecto se habló de 50 pliegos, a la media hora de la sesión se empezaron a agregar exceptuando a Michelli", reconoció, leyó los nombres de todos los presentes que incluyó a Bullrich.

"En efecto, se habló de 50 pliegos", dijo Villarruel.

"Quiero disculpar de esto a la secretaría parlamentaria y la presidencia que no tienen nada que ver", agregó Villarruel y desembocó en otro cortocircuito con Bullrich.

"Para reconsiderar el plan de labor tienen que tener los dos tercios", le recordó a Villarruel la senadora del bloque Justicialista Juliana Di Tullio. "Se están pasando de la raya", le marcó al oficialismo. Ante el escándalo, se definió un cuarto intermedio.

El descargo de Villarruel contra Bullirch por los pliegos

Villarruel no se alineó con la estrategia de la Casa Rosada y arremetió: "Hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces no estamos juntando caramelos en un kiosco".

Agregó que "nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la Presidente del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol".