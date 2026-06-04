Patricia Bullirch sobre los 73 pliegos de jueces: "Quiero bajar los ánimos, acá no hay gato encerrado ni queremos hacerlo de prepo"

Tras los fuertes cruces con la oposición y la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, hubo cuarto intermedio en la sesión para tratar los pliegos de los candidatos a jueces federales que mandó el Gobierno nacional. La jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aclaró tras el escándalo: "Quiero bajar los ánimos, acá no hay gato encerrado ni queremos hacerlo de prepo".

Fue luego de que en plena sesión la acusaran de no respetar el acuerdo de Labor Parlamentaria para tratar 50 pliegos. A los pocos minutos de iniciada, el oficialismo intentó debatir 73 dictámenes en condiciones de ser aprobados.

La jugada violeta despertó la bronca del peronismo en seguida. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, se despachó contra la movida y le recordó a Bullrich su interna con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, justo cuando en la Casa Rosada redoblan esfuerzos por dar señales de paz.

Los 73 pliegos iban a dejar igualmente afuera al que desató la polémica entre Bullrich y el mandatario nacional Javier Milei. "El Presidente quiso retirar el pliego" de María Verónica Michelli, ratificó la exministra y agregó: "Ahora hay que votar sobre esa determinación".

Bullrich siguió: "Querríamos pedir un cuarto intermedio para hablarlo con la bancada de la oposición. No hay ninguna mala fe simplemente no es fácil elegir quiénes son los cincuenta porque los demás sienten que hay una discriminación". "Empezaron a llamar ayer a ver porqué uno sí y otro no", contó.

"No tiene nada que ver con el pliego de la jueza Michelli porque ese pliego no se podía discutir hoy y pasaba a la semana que viene", dijo la senadora de La Libertad Avanza. "El Presidente fue claro y pidió el retiro del pliego, que no se trate", reiteró.

Revés: se trata el pliego de Michelli contra la voluntad de Milei

Finalmente, la tensión derivó en un revés a la voluntad de Milei. El oficialismo y la oposición acordaron en cuarto intermedio incluir en el debate el pliego de la candidata a jueza federal que el Presidente había transmitido orden de retirar.

Se trata de la incorporación del dictamen sobre la candidatura de María Verónica Michelli, familiar del periodista de investigación Hugo Alconada Mon. La decisión fue adoptada con el aval respaldo de la bancada peronista y obtuvo 63 votación.