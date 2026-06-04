Mayra Mendoza cruzó a Patricia Bullrich: "Nada más lejos que una persona como vos del feminismo"

La intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, lanzó un duro mensaje contra la senadora Patricia Bullrich, en el que cuestionó su recorrido político, criticó las políticas del actual gobierno y reivindicó el liderazgo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



A través de un extenso pronunciamiento, la diputada provincial acusó a Bullrich de haber transitado por distintos espacios políticos a lo largo de su carrera y la responsabilizó por medidas y episodios ocurridos durante distintas gestiones nacionales. "Fuiste Montonera, de la Alianza, del PRO, ahora de Milei", expresó Mendoza, al tiempo que recordó el recorte a jubilados durante el gobierno de Fernando de la Rúa y cuestionó los operativos de seguridad implementados durante las administraciones de Mauricio Macri y Javier Milei.

Mayra también rechazó que Bullrich se identifique con el feminismo. "Nada más lejos que una persona como vos del feminismo", sostuvo, y vinculó esa postura con las políticas impulsadas por el gobierno nacional en materia de género y derechos de las mujeres.

En otro tramo de su mensaje, Mendoza cuestionó los indicadores sociales difundidos por la administración libertaria, especialmente en relación con la pobreza y la violencia de género. Según afirmó, la situación económica de amplios sectores de la población continúa deteriorándose y la violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática vigente.

Además, celebró la mención de la idea de un eventual "Partido Feminista", al que definió como una posible alternativa política frente al oficialismo y a sectores tradicionales de la oposición. En ese sentido, planteó la necesidad de construir un espacio que represente a las nuevas generaciones, promueva oportunidades para las familias y defienda los derechos conquistados.

La dirigente quilmeña también reiteró su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como la líder con mayor apoyo electoral dentro del peronismo. Mendoza sostuvo que la exmandataria se encuentra "proscripta" y reclamó su libertad, en línea con los posicionamientos expresados por distintos sectores del kirchnerismo en las últimas semanas.

Finalmente, la intendenta cerró su mensaje con una referencia a una consigna histórica de militancia política: "No nos han vencido", una frase con la que buscó reforzar el llamado a la organización y la resistencia frente al actual escenario político.