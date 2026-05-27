Mayra Mendoza denunció "abandono" del Gobierno nacional y busca financiamiento internacional para obras hídricas

La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, denunció este miércoles el "abandono" del Gobierno nacional hacia la obra pública provincial y municipal y sostuvo que, ante la falta de financiamiento, se busca apoyo internacional para concretar el Plan Hídrico, Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras.

La dirigente participó del Foro Urbano Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizado en Bakú, Azerbaiyán, donde presentó el proyecto con el objetivo de avanzar en gestiones de financiamiento internacional.

La iniciativa requiere una inversión superior a los 400 millones de dólares y apunta a resolver una problemática histórica de inundaciones que afecta a más de un millón de vecinos de Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown y Avellaneda.

"Como el gobierno de Javier Milei no financia la obra pública, el Municipio tampoco puede hacer una obra tan grande como la que necesitan los arroyos, tenemos que buscar financiamiento internacional", afirmó Mayra durante una recorrida por obras de pavimento en San Francisco Solano.

La exintendenta señaló además que continúan las gestiones ante organismos internacionales de crédito para intentar conseguir los fondos necesarios y avanzar con una obra considerada estratégica para toda la región.