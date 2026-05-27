Organizaciones se movilizaron en Quilmes: "El hambre no espera y no damos abasto"

Diversas organizaciones sociales realizaron este miércoles una Jornada de Ollas Vacías en la plaza de la estación de Quilmes para visibilizar y denunciar la crisis social y económica que, aseguran, atraviesan amplios sectores de la población como consecuencia de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

Durante la jornada, los movimientos sociales leyeron un documento conjunto y anunciaron la presentación de un petitorio ante el área de Desarrollo Social. Según expresaron los organizadores, en los barrios populares se profundiza la falta de alimentos y crece la demanda de asistencia.

En Radio FMQ, Emilia García sostuvo que la situación social "se agrava día a día" y advirtió que los comedores y espacios comunitarios ya no logran cubrir las necesidades básicas de las familias.

"El hambre no espera y no damos abasto con la gente que necesita. Tratamos de ayudarnos para poder seguir adelante", expresó la dirigente social, quien además reconoció la asistencia estatal aunque señaló que resulta insuficiente frente al aumento de la demanda.

"El municipio asiste a algunos barrios pero no cubre toda la necesidad, lo mismo con la Provincia", afirmó García.

La referente explicó además que la protesta buscó reflejar simbólicamente la situación que viven miles de familias. "La idea es visibilizar con ollas vacías lo que está pasando en los barrios populares", señaló.

Por último, García manifestó su preocupación por el impacto social de la crisis y el crecimiento de distintas problemáticas en los sectores más vulnerables. "Hoy la situación es que crece mucho la violencia, la indigencia y la droga. Es triste ver a los chicos chiquitos que se drogan", lamentó.