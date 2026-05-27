Quilmes aprobó la gratuidad de habilitaciones comerciales e industriales

El Concejo Deliberante de Quilmes aprobó la gratuidad de los trámites de habilitaciones comerciales e industriales, una medida que busca incentivar la regularización de actividades económicas y simplificar los procesos administrativos para comerciantes e industriales del distrito.

En diálogo con Radio FMQ, Julián Bellido destacó la importancia de la iniciativa y remarcó que el beneficio no solo alcanzará a nuevos emprendimientos, sino también a quienes ya se encuentran en actividad y necesitan regularizar su situación.

"Es fundamental que el municipio haga este esfuerzo de la gratuidad de las habilitaciones comerciales e industriales", señaló el funcionario, al tiempo que adelantó que la medida estará acompañada por una serie de reformas administrativas destinadas a agilizar los trámites.

En ese sentido, Bellido explicó que "esto va a ir acompañado de una serie de modificaciones para reducir la cantidad de ventanillas que tiene que visitar una persona para hacer una habilitación", con el objetivo de simplificar el circuito burocrático y facilitar el acceso a la formalización.

Además, indicó que el trámite podrá realizarse de manera gratuita y que el Municipio presentará oficialmente la iniciativa junto a comerciantes y sindicatos que respaldan la medida. "Se va a poder realizar el trámite gratis, se va a hacer una presentación con los comerciantes y los sindicatos que acompañan", afirmó.

Por otra parte, el titular de la Agencia de Fiscalización señaló que actualmente las habilitaciones industriales representan un volumen menor respecto de las comerciales y advirtió sobre una caída en la cantidad de gestiones vinculadas a cuestiones ambientales. "Las habilitaciones industriales son menores a las comerciales. En 2025 hubo un 40% menos de trámites de apto ambiental", precisó.