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Miércoles, 27 de mayo de 2026

Trabajaba en una torre de telefonía y sufrió una descarga: se encuentra en estado delicado

Por causas que aún se intentan establecer, el trabajador recibió una fuerte descarga eléctrica y debió ser asistido de urgencia.

Redacción FMQ

Un operario resultó electrocutado en las últimas horas mientras realizaba tareas de mantenimiento en una torre de comunicación de telefonía ubicada en la intersección de las calles Laprida y Urquiza, en Quilmes Oeste.

Por causas que aún se intentan establecer, el trabajador recibió una fuerte descarga eléctrica y debió ser asistido de urgencia en el lugar. Posteriormente, una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes.

De acuerdo a las primeras informaciones, el estado de salud del operario era delicado y permanecía bajo atención médica. En tanto, las autoridades buscan determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente, mientras continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

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