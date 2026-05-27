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Miércoles, 27 de mayo de 2026

Explosión por fuga de gas dejó cuatro heridos en una vivienda de Solano

Según se informó, los heridos son tres hombres y una mujer, quien sufrió cortes y quemaduras como consecuencia del estallido.

Redacción FMQ

Cuatro personas resultaron heridas este martes por la noche tras una explosión provocada por una acumulación de gas en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 846 y 888.

Según se informó, los heridos son tres hombres y una mujer, quien sufrió cortes y quemaduras como consecuencia del estallido. Todos fueron asistidos en el lugar luego del violento episodio.

Tras la explosión, trabajaron en la zona efectivos de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano, quienes realizaron tareas de control y prevención para evitar nuevos riesgos en la vivienda afectada.

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