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Miércoles, 27 de mayo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 27 de mayo

La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima de 16 grados.

Este miércoles en la Ciudad y sus alrededores la temperatura mínima será de 9 grados, la máxima de 16 grados, con niebla por la mañana y cielo nublado el resto de la jornada.

El SMN informó que el jueves el cielo estará mayormente nublado, con niebla y neblina hasta la mañana. La mínmia será de 11 gradps y la máxima de 17.

Para el viernes se espera cielo nublado, con temperaturas que irán de los 12 a los 17 grados, con viento del este. No se esperan lluvias.

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