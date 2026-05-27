Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 27 de mayo

Este miércoles en la Ciudad y sus alrededores la temperatura mínima será de 9 grados, la máxima de 16 grados, con niebla por la mañana y cielo nublado el resto de la jornada.

El SMN informó que el jueves el cielo estará mayormente nublado, con niebla y neblina hasta la mañana. La mínmia será de 11 gradps y la máxima de 17.

Para el viernes se espera cielo nublado, con temperaturas que irán de los 12 a los 17 grados, con viento del este. No se esperan lluvias.