Avanza en Don Bosco el Paseo Cultural y Deportivo financiado con fondos municipales

Eva Mieri supervisó el avance de las obras del nuevo Paseo Cultural y Deportivo de Don Bosco, un proyecto impulsado íntegramente con fondos municipales que busca ampliar la infraestructura deportiva y recreativa de la zona.

Durante la recorrida, la jefa comunal destacó la importancia de continuar invirtiendo en espacios públicos destinados al encuentro, la actividad física y el desarrollo comunitario. La obra contempla la construcción de un polideportivo cubierto con vestuarios, sanitarios y áreas administrativas, además de sectores deportivos al aire libre equipados con gimnasio y espacios de calistenia.

El nuevo complejo apunta a convertirse en un punto de referencia para vecinos y vecinas de Don Bosco, promoviendo actividades culturales y deportivas en un entorno accesible y moderno. Desde el Municipio remarcaron que el proyecto es financiado en un 100% con recursos propios, como parte de una política de fortalecimiento de la infraestructura barrial.