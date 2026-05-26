Menú
Radio en vivo
Martes, 26 de mayo de 2026

Avanza en Don Bosco el Paseo Cultural y Deportivo financiado con fondos municipales

La obra contempla la construcción de un polideportivo cubierto con vestuarios, sanitarios y áreas administrativas, además de sectores deportivos al aire libre equipados con gimnasio.

Redacción FMQ

Eva Mieri supervisó el avance de las obras del nuevo Paseo Cultural y Deportivo de Don Bosco, un proyecto impulsado íntegramente con fondos municipales que busca ampliar la infraestructura deportiva y recreativa de la zona.

Durante la recorrida, la jefa comunal destacó la importancia de continuar invirtiendo en espacios públicos destinados al encuentro, la actividad física y el desarrollo comunitario. La obra contempla la construcción de un polideportivo cubierto con vestuarios, sanitarios y áreas administrativas, además de sectores deportivos al aire libre equipados con gimnasio y espacios de calistenia.

El nuevo complejo apunta a convertirse en un punto de referencia para vecinos y vecinas de Don Bosco, promoviendo actividades culturales y deportivas en un entorno accesible y moderno. Desde el Municipio remarcaron que el proyecto es financiado en un 100% con recursos propios, como parte de una política de fortalecimiento de la infraestructura barrial.

Esta nota habla de:
1
Ricardo Arjona anunció tres nuevas noches en Argentina: cuándo comienza la venta de entradas
Noticias

Ricardo Arjona anunció tres nuevas noches en Argentina: cuándo comienza la venta de entradas

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Cinco canciones patrias para celebrar el 25 de Mayo y revivir la historia argentina a través de la música
Noticias

Cinco canciones patrias para celebrar el 25 de Mayo y revivir la historia argentina a través de la música

4
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

5
Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher
Noticias

Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

Últimas noticias de Teatro Don Bosco