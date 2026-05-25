Patrullaje policial frustró una entradera en Quilmes Oeste: dos detenidos y un auto robado recuperado

Un operativo preventivo realizado por efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes permitió frustrar una entradera en una vivienda de Quilmes Oeste y terminó con dos delincuentes detenidos, además del secuestro de un automóvil robado que era utilizado como apoyo por la banda.

El hecho ocurrió mientras personal policial realizaba recorridas de prevención en la jurisdicción de la Comisaría Tercera. En ese contexto, los agentes detectaron un Citroën C4 blanco estacionado a contramano en actitud sospechosa.

Cuando los efectivos se acercaron para identificar el vehículo, el conductor escapó rápidamente y, al mismo tiempo, cuatro hombres encapuchados salieron corriendo desde el interior de un lote cercano.

Ante la sospecha de que se estaba cometiendo un ilícito, los policías iniciaron una persecución a pie que terminó con la detención de dos jóvenes de 19 años, quienes utilizaban guantes y prendas para ocultar su identidad. Durante la fuga, uno de los sospechosos arrojó un bolso que posteriormente fue secuestrado.

Dentro del mismo, los uniformados encontraron herramientas utilizadas para forzar accesos, además de más guantes y gorros con visera.

Posteriormente, los efectivos constataron que la vivienda afectada, ubicada sobre la calle La Rioja al 2800, presentaba signos de haber sido violentada en la reja exterior mediante un elemento expansor. Sin embargo, gracias a la rápida intervención policial, los delincuentes no lograron ingresar a la propiedad ni concretar el robo.

En paralelo, y tras el alerta radial emitido por la Policía, personal de Prefectura Naval Argentina logró localizar y secuestrar el Citroën C4 utilizado por la banda. Al verificar los datos del vehículo, se comprobó que tenía pedido de secuestro activo por robo automotor desde el pasado 25 de abril, solicitado por la Comisaría Séptima de Lomas de Zamora.

La UFI N°5 del Departamento Judicial de Quilmes avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión de los detenidos bajo la carátula de "violación de domicilio y daños".

Mientras tanto, continúa la búsqueda de los otros dos integrantes de la banda que lograron escapar.