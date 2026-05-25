216° aniversario de la Revolución de Mayo: Mayra Mendoza llamó a "defender a la Argentina"

La diputada provincial Mayra Mendoza y la intendenta interina Eva Mieri participaron este lunes del tradicional Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral de Quilmes, ceremonia encabezada por el obispo Carlos José Tissera al cumplirse 216 años de la Revolución de Mayo.

La jornada comenzó con un desayuno junto a instituciones locales en la Casa de las Culturas y continuó con la celebración religiosa, que contó con la presencia de funcionarios municipales, concejales, representantes de fuerzas de seguridad, excombatientes de Malvinas y miembros de distintas colectividades y cultos.

Durante su mensaje, Mayra Mendoza destacó la necesidad de recuperar el compromiso con la defensa del país y remarcó el valor de figuras históricas como José de San Martín.

"Hoy todos y todas tenemos que sentir ese calor, ese fuego, ese amor por nuestro país bien fuerte en el pecho y hacer lo que podamos hacer y esté a nuestro alcance para defender a la Argentina", expresó la dirigente quilmeña.

Además, sostuvo: "Tenemos que saber que si no defendemos este país, nadie lo va a hacer por nosotros. Con el peso de la historia que tenemos, debemos defender con el corazón a nuestra familia, a nuestro lugar, a Quilmes, pero sobre todo salir a defender a la patria".

Por su parte, Eva Mieri llamó a fortalecer el vínculo con los vecinos en el contexto actual y pidió "seguir cuidando a Quilmes" en el año en que la ciudad celebra sus 360 años de historia.

"Es una fecha que siempre nos invita a reflexionar, no desde una lectura histórica lejana, sino desde un presente urgente", afirmó la jefa comunal interina.

En tanto, durante la homilía, el obispo Carlos Tissera resaltó la importancia del bien común y convocó a mantener vivos los valores de quienes construyeron la patria.

"Celebrar este aniversario patrio nos compromete a construir nuestra Nación. El ejemplo de aquellos revolucionarios nos anima a unirnos en la consecución del bien común. Nadie se salva solo, todos estamos en la misma barca", señaló el titular de la diócesis de Quilmes.

La celebración reunió a una importante cantidad de vecinos y representantes de instituciones locales en una de las actividades centrales por el nuevo aniversario patrio en la ciudad.