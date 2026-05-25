Operativo cerrojo en Quilmes: capturaron a sospechosos de múltiples robos de neumáticos

En un procedimiento coordinado por el sistema de seguridad municipal, la Policía de Quilmes logró la interceptación de un utilitario robado y con patente falsa, y la detención de dos hombres de 41 y 50 años. Se constató que el vehículo poseía un alerta tecnológico por estar involucrado en múltiples hurtos de neumáticos de auxilio cometidos en la región bajo la modalidad de "roba ruedas".



El operativo se activó gracias a los lectores de patentes del Anillo Digital del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), los cuales detectaron el desplazamiento de una Peugeot Partner con una chapa colocada que ya estaba cargada en el sistema de monitoreo. El rodado tenía un pedido de identificación vigente de la Comisaría Sexta de Ezpeleta, debido a que su participación en la sustracción de ruedas de auxilio había quedado registrada en cámaras de seguridad.



Inmediatamente, se diagramó un seguimiento en tiempo real desde la central municipal y se desplegó un operativo cerrojo en la vía pública. El dispositivo fue ejecutado de manera conjunta por efectivos del Comando de Patrullas, la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) y la Policía Local (UPPL), logrando cercar e interceptar el utilitario en el ámbito jurisdiccional de la Comisaría Quinta.



Al revisar el coche, los agentes comprobaron que las numeraciones de motor y chasis no coincidían con el dominio colocado, el cual pertenecía a una camioneta radicada en CABA. El grabado de los cristales reveló que la patente real era otra, la cual registraba un Pedido de Secuestro Activo por "Hurto Agravado" desde el pasado 19 de abril, solicitado por la Seccional Octava de Lomas de Zamora.



Asimismo, en el interior del habitáculo se halló un arsenal de herramientas específicamente orientadas al robo de autopartes: llaves de criquet, tuercas de seguridad de diversos modelos, llaves sacatuercas, pinzas y mazas utilizadas habitualmente para romper los soportes de las ruedas de auxilio. También se secuestraron dos chapas patente adicionales correspondientes a un vehículo radicado en Santa Fe.



La U.F.I. N° 05 del Departamento Judicial de Quilmes avaló el accionar de las fuerzas operativas y dispuso la detención formal de ambos ocupantes bajo la carátula de "Encubrimiento de Hurto Agravado", ordenando el traslado de los aprehendidos y de los elementos probatorios a la sede de la fiscalía.