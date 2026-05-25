Incendio en Ezpeleta: un hombre quemado y una mujer intoxicada

Un incendio registrado este domingo por la noche en una vivienda ubicada sobre la calle Paraguay, entre Vicente López y Roque Sáenz Peña, dejó como saldo a un hombre con quemaduras y a una mujer afectada por inhalación de monóxido de carbono.

El foco se originó a raíz de una estufa y una garrafa, aunque las causas exactas del hecho aún restan determinarse. Tras un rápido operativo de los equipos de emergencia, el incendio pudo ser controlado antes de que las llamas se propagaran hacia otras dependencias de la vivienda.

Según se informó, un hombre sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y recibió atención médica en el lugar por parte del SAME. En tanto, una mujer debió ser asistida por inhalación de monóxido de carbono debido a la acumulación de humo en el ambiente y también fue atendida por personal sanitario.