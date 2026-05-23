Pantallas gigantes y fan fest: la AFA anunció apoyo a municipios y Quilmes dijo presente

La intendenta de Quilmes, Eva Mieri, participó de un encuentro encabezado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, junto a jefes comunales de distintos municipios bonaerenses, en una actividad desarrollada en la sede de la CEAMSE.

Según se informó oficialmente, la reunión tuvo como eje fortalecer el vínculo institucional entre la AFA, la empresa estatal y los municipios, además de acompañar el nuevo camino de la Selección Argentina rumbo al próximo Mundial.

"Como en la previa de Qatar 2022, compartimos un encuentro con intendentes de toda la Provincia antes de acompañar a nuestra Selección en este nuevo camino hacia el sueño mundialista", expresaron desde la organización del evento.

En ese marco, se anunció que aquellos municipios que deseen instalar pantallas gigantes u organizar fan fest gratuitos contarán con el acompañamiento de la AFA, con el objetivo de que los vecinos puedan seguir y alentar a la Selección Argentina durante las competencias internacionales.

Además, durante la jornada se avanzó en una agenda de trabajo conjunta entre la CEAMSE y los municipios participantes, orientada a impulsar acciones coordinadas para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de cada distrito.

El encuentro reunió a intendentes de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y se enmarca en una serie de iniciativas articuladas entre organismos públicos, municipios y entidades deportivas nacionales.