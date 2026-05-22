Festejos por el 25 de Mayo: el cronograma de actividades en Quilmes

El Municipio de Quilmes llevará adelante este lunes 25 de mayo una serie de actividades para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, con propuestas abiertas a la comunidad en distintos espacios de la ciudad.

La jornada comenzará a las 8.30 con el tradicional Te Deum en la Catedral de Quilmes, ceremonia religiosa que será oficiada por el obispo Carlos Tissera y que reunirá a autoridades locales, representantes de instituciones y vecinos.

Más tarde, desde las 9.30, se realizará el Encuentro Patrio en la Casa de las Culturas, ubicada en Rivadavia y Sarmiento. Allí se compartirá un desayuno patrio y habrá presentaciones artísticas con la participación del Conjunto Vocal de Cámara y el Ballet Municipal.

Desde la organización invitaron a la comunidad a participar de las actividades para "conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo" y destacaron la importancia de "seguir construyendo la patria con la que soñaron aquellos hombres y mujeres que lucharon por la emancipación de nuestra nación".