Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 22 de mayo

Este viernes en la Ciudad y sus alrededores se espera una jornada con cielo mayormente nublado. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán de los 7 a los 13 grados.

El sábado el cielo estará algo nublado y habrá una leve suba de la temperatura mínima, que será de 10 grados. La máxima llegará a 15 grados y soplará viento del Noreste.

El domingo se esperan condiciones similares, con temperaturas de entre 10 y 16 grados, con viento del noreste. No se esperan lluvias.