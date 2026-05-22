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Viernes, 22 de mayo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 22 de mayo

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán de los 7 a los 13 grados.

Redacción FMQ

Este viernes en la Ciudad y sus alrededores se espera una jornada con cielo mayormente nublado. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán de los 7 a los 13 grados.

El sábado el cielo estará algo nublado y habrá una leve suba de la temperatura mínima, que será de 10 grados. La máxima llegará a 15 grados y soplará viento del Noreste.

El domingo se esperan condiciones similares, con temperaturas de entre 10 y 16 grados, con viento del noreste. No se esperan lluvias.

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