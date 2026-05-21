La FIFA anunció una medida histórica para los hinchas con discapacidad

La FIFA confirmó una serie de medidas inéditas de inclusión y accesibilidad de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El objetivo del organismo es que todos los hinchas, incluidas las personas con discapacidad, puedan disfrutar de una experiencia más accesible dentro y fuera de los estadios.

La próxima Copa del Mundo marcará un antes y un después en este aspecto. Además de convertirse en el primer Mundial con 48 selecciones participantes, el torneo también incorporará nuevas herramientas destinadas a mejorar la experiencia de los aficionados con discapacidades auditivas, visuales y sensoriales.

Entre las principales novedades aparece un hecho histórico: por primera vez en una competencia organizada por FIFA, todos los partidos tendrán transmisiones en lengua de señas.

Según explicó la entidad, los encuentros que se disputen en Estados Unidos y Canadá contarán con interpretación en lengua de señas americana (ASL), mientras que en México se utilizará lengua de señas mexicana (LSM). Además, en los partidos de eliminación directa también habrá cobertura especial para encuentros con selecciones de habla hispana.

La propuesta no se limitará únicamente a traducir comentarios. Los intérpretes también transmitirán sonidos y emociones del ambiente del estadio, como silbidos, aplausos, reacciones del público y momentos de tensión durante los partidos, buscando que los hinchas sordos o con problemas auditivos puedan vivir el encuentro de una manera más inmersiva.

La FIFA también confirmó la continuidad de servicios que ya habían sido implementados durante el Mundial de Clubes 2025, entre ellos:

audiodescripción para personas con discapacidad visual,

bolsas sensoriales,

y espacios adaptados dentro de los estadios.

Todas las transmisiones en lengua de señas podrán seguirse a través de la aplicación oficial del Mundial 2026. Los usuarios deberán ingresar a la sección del estadio correspondiente y acceder al apartado de servicios de accesibilidad, desde donde se abrirá automáticamente la retransmisión.