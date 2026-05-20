La FIFA falló a favor de Quilmes en el caso Lucas Giovini

Cautela y felicidad son las palabras que engloban este momento en el Mundo Quilmes. Lejos de lo deportivo, pero sí cerca de obtener una victoria institucional porque hoy el Cervecero logró un fallo histórico y es que la FIFA emitió una resolución favorable en el caso del reclamo de Unión La Calera por Lucas Giovini.

Promediando la tarde se conoció que desde Zurich emitieron la decisión donde se le da la razón a Quilmes acerca de la compra del arquero a la entidad chilena en julio de 2016.

Tras un primer fallo donde la entidad madre del fútbol mundial apoyaba la resolución del TAS en favor de La Calera en 2021, la dirigencia Cervecera de ese momento argumentó que la institución trasandina no había presentado el reclamo en tiempo y forma en el concurso preventivo de acreedores que se abrió durante el año 2018 en la justicia argentina.

En la Comisión Directiva de Quilmes toman esta decisión de FIFA con alegría pero con cierta cautela, ya que aún La Calera tiene una instancia de apelación para los próximos 21 días. Sin embargo, de permanecer este fallo, se levantaría de manera automática la inhibición que pesa sobre el Cervecero.

¿Cuál fue el problema con Lucas Giovini?

Tres días antes de las elecciones para la renovación de autoridades en el Quilmes Atlético Club durante el mes de julio de 2016, la comisión directiva del club, bajo la conducción de Adrés Meiszner, tomó la decisión de adquirir el pase del arquero Lucas Giovini por 900 mil dólares al club Unión La Calera de Chile.

El caso tomó relevancia y levantó sospechas en el arco político del Mundo QAC. Comenzó a mirarse de reojo la contratación de un guardametas de 35 años por casi un millón de dólares, en un contexto en donde el dinero no abundaba en las arcas del Cervecero y a poco de la salida de la conducción.

Marcelo Calello fue el más votado en el acto eleccionario y se convirtió en el nuevo presidente de Quilmes. Una de las primeras decisiones de esa CD fue desistir de la contratación de Giovini.

Varios años después, La Calera llevó el caso a la justicia internacional, primero con un reclamo en FIFA y luego elevando la instancia hacia el Tribunal Arbitral Superior (TAS), donde la moneda cayó en su favor. Sin embargo, el club chileno NUNCA presentó el crédito por la venta de Giovini en el concurso preventivo de acreedores realizado por el QAC en la justicia argentina durante el año 2018. Tras el plazo legal, el crédito no se encontraba en la causa y, por lo tanto, invalidaba su posibilidad de ser cobrado.

Más allá de la inhibición que la FIFA realizó sobre el QAC en 2023, hoy desde Zúrich fallaron en favor del Cervecero ante la falta de pruebas presentadas en la justicia argentina. Sin embargo, la cuestión espera por una instancia de apelación de la institución trasandina, que podría darse en las próximas tres semanas.