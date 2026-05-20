Una quilmeña creó una IA para personas con dislexia y ganó uno de los premios más importantes del mundo

La creatividad argentina volvió a destacarse a nivel internacional de la mano de la quilmeña Valentina Scheerle, quien recibió uno de los reconocimientos más importantes de la industria publicitaria y del diseño a nivel mundial gracias a un innovador proyecto de inteligencia artificial enfocado en la accesibilidad digital.

La estudiante de Advertising and Branding en el Savannah College of Art and Design obtuvo junto al motion designer Andrew Ordieres el Gold Pencil en la categoría "Creative Use of AI" y el Bronze Pencil en "Experimental & Immersive" durante los Young Ones Student Awards 2026, organizados por The One Club for Creativity.

Los premios fueron otorgados por "Google Prism", un proyecto ideado por Scheerle para Google que propone una plataforma de accesibilidad impulsada por inteligencia artificial capaz de adaptar en tiempo real los contenidos digitales a distintos perfiles visuales y cognitivos.

La propuesta contempla casos de personas con daltonismo, dislexia y TDAH, bajo una premisa clara: que no sean los usuarios quienes deban adaptarse a las pantallas, sino que las pantallas puedan adaptarse a cada usuario.

Además de estas distinciones, la joven quilmeña obtuvo un Silver Pencil por su participación en la campaña "Launch It" y sumó cinco Menciones de Mérito por otros trabajos presentados en el certamen internacional.

La ceremonia de premiación se realizó el pasado 11 de mayo en el Sony Hall, en el marco de la Creative Week 2026 organizada por The One Club for Creativity.

El Gold Pencil es considerado uno de los galardones más prestigiosos dentro de la industria creativa global. En la competencia Young Ones, los premios se entregan bajo las mismas categorías que los reconocimientos profesionales de The One Show, convirtiéndose en una puerta de entrada al circuito internacional de la creatividad y la publicidad.

En la edición 2026 participaron estudiantes de instituciones educativas de 39 países y el Savannah College of Art and Design finalizó como la segunda escuela con mayor cantidad de premios obtenidos a nivel mundial.

"Fue un proceso intenso y apasionante. Buscar cómo aplicar la IA en un espacio inexplorado, identificando un lugar propio frente a la saturación de un campo que se reinventa cada día, fue el desafío más grande y el más gratificante de este proyecto", expresó Scheerle tras recibir el reconocimiento.

La historia de la joven también está marcada por un importante recorrido personal y académico. Realizó sus estudios secundarios en Quilmes y durante sus últimos años de colegio comenzó a proyectar la posibilidad de estudiar en el exterior.

Luego de la pandemia, junto a sus padres y su hermano menor, decidió mudarse a Miami. Allí cursó su primer año universitario en la Universidad de Miami y posteriormente se transfirió al Savannah College of Art and Design, donde actualmente se encuentra finalizando sus estudios.