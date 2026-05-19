Estados Unidos afirmó que hay un "golpe de Estado en marcha" en Bolivia y condenó las manifestaciones

El vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró este martes que en Bolivia hay "un golpe de Estado en marcha" contra el presidente Rodrigo Paz.

Asimismo, el funcionario de la administración norteamericana advirtió de manera directa que las protestas y bloqueos que paralizan al país vecino están financiados por "una alianza perversa entre la política y el crimen organizado".

"Se trata de un golpe de Estado que está en marcha. No nos equivoquemos al respecto; es un golpe financiado por esa alianza perversa entre la política y el crimen organizado en toda la región", afirmó de forma tajante el número dos del Departamento de Estado -conducido por Marco Rubio- durante la Conferencia de las Américas realizada en Washington.

Continúan las protestas en Bolivia.

Alerta por la situación institucional y llamado a Cristina Paz

El gobierno boliviano de Rodrigo Paz atraviesa dos semanas consecutivas de protestas extremas, bloqueos de rutas y reclamos impulsados por organizaciones sociales, sindicales y campesinas que exigen su renuncia, en medio de una creciente tensión política con sectores vinculados al expresidente Evo Morales.

En ese contexto, Landau reveló que se comunicó directamente con el mandatario boliviano para transmitirle el respaldo de la Casa Blanca.

"Acabo de terminar una conversación telefónica con el presidente Paz, y estoy muy preocupado por Bolivia. No puede ser que tengamos un proceso democrático, en el que él fue elegido de manera abrumadora por el pueblo boliviano hace menos de un año, y que ahora haya manifestantes violentos bloqueando las calles", sostuvo el funcionario estadounidense.

El nuevo mapa regional: instituciones vs. crimen organizado

Para el gobierno de Estados Unidos, la discusión clave en América Latina mutó. Landau precisó que la región ya no se divide entre proyectos de izquierda y derecha, sino bajo otro eje: "La gran división se establece entre aquellos países que poseen instituciones capaces de hacer frente al crimen organizado y aquellos que son cómplices del mismo".

Por tal motivo, remarcó que Washington buscará impedir que "las fuerzas antiinstitucionales" logren imponerse en Bolivia.

Elogios a Milei y fuerte pase de factura a Brasil y Colombia

Durante su exposición en Washington, el funcionario norteamericano repartió mensajes contundentes para el resto de los mandatarios del continente.

Además, elogió explícitamente el respaldo del presidente Javier Milei al gobierno de Rodrigo Paz, señalando que la defensa institucional de Bolivia no debe recaer únicamente sobre los hombros de Washington.

Pero disparó contra Lula da Silva y Gustavo Petro: "Me complace enormemente ver a otras democracias latinoamericanas involucrarse. Me encantaría ver, por ejemplo, a Brasil respaldando el proceso institucional en Bolivia. Lo mismo digo de Colombia", disparó.

Para finalizar, Landau cuestionó en duros términos la inacción de otros países frente a la crisis boliviana: "No me agrada ver que haya países que se jactan de sus valores democráticos, pero que, en cuanto surge un Gobierno que tal vez no se alinea con sus preferencias políticas, guardan un silencio repentino al respecto".