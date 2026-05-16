Javier Milei respaldó al presidente de Bolivia en medio de la crisis: "Vamos a seguir acompañando"

El presidente Javier Milei apoyó a su par boliviano, Rodrigo Paz Pereira, en medio de la fuerte crisis social y política que atraviesa el país.

En ese marco, el gobierno argentino nacional envió un avión Hércules C-130 para trasladar alimentos.

Esto generó un mensaje de agradecimiento de Paz Pereira hacia Milei. "Mi más profundo agradecimiento al presidente Javier Milei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia con el envío de los aviones Hércules para tareas de asistencia humanitaria. Este gesto de solidaridad no solo fortalece los históricos lazos de hermandad entre nuestras naciones", resaltó.

Y resaltó que ese gesto "representa un alivio vital para nuestras comunidades en momentos de gran necesidad". "Valoramos profundamente la disposición de la República Argentina para colaborar en la protección de la vida y el bienestar de nuestro pueblo", afirmó.

Gracias, Presidente @rodrigo_pazp!



Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso.



Vamos a seguir acompañando a Bolivia con cooperación,... — Javier Milei (@JMilei) May 16, 2026

En ese marco, Milei agradeció también al presidente boliviano y sostuvo: "Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso".

Se trata de un nuevo gesto del Presidente de la Nación con su par de Bolivia, con quien compartió su acto de asunción y la conformación del "Escudo de las Américas" en los Estados Unidos.