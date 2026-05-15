Macri reapareció con fuertes críticas a Milei: "El populismo vuelve cuando se quiere tapar un error"

El ex presidente Mauricio Macri se refirió al rol del PRO respecto a La Libertad Avanza y fue crítico con la gestión de Javier Milei. "El populismo vuelve cuando se quiere tapar un error", apuntó.

Macri encabezó un acto con dirigentes bonaerenses en el Club Galicia de Olivos, cerca de la Quinta presidencial, donde se posicionó con cuestionamiento al gobierno, con el cual el PRO tiene una alianza en el Congreso.

"La crítica honesta no es la que perjudica el cambio, es el silencio", resaltó ante los presentes el ex jefe de Estado.

Y planteó: "Si Pro calla, lo que logramos es que el populismo avance. Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas. Eso es lo que nos ha marcado como algo distinto".

Por su parte, sostuvo que su postura sobre el tema es debido a que "el PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa".

"El trabajo está puesto en que el cambio sea irreversible. El Pro tiene un único compromiso que es la lealtad absoluta a estos valores -equilibrio fiscal, estabilidad, gestión- y un cambio que tiene que ser permanente. Esto es el próximo paso", resaltó.

Y remarcó: "Hoy nosotros nos pusimos de acuerdo en que nace algo nuevo. Eso no quiere decir poner en riesgo el rumbo de la Argentina y no quiere decir ser funcionales al regreso del kirchnerismo. Nosotros estamos pensando en lo que viene, en poner en palabras lo que falta".