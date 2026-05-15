Intención de voto: hoy habría un triple empate entre Milei, Macri y Bullrich

Una encuestadora midió la intención de voto del presidente de la Nación, Javier Milei, la senadora y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ex mandatario Mauricio Macri, que dio que los tres estarían en un virtual empate técnico.

El informe de Zuban Córdoba y Asociados midió la potencialidad de voto de tres referentes muy importantes de la centro-derecha argentina, con la intención de estimar cómo estarían parados hoy y cómo estarían parados si hoy fuera la elección en caso de ser candidatos.

Al medir a Milei, el estudio indica que un 18,7% le da su voto seguro y un 12,7% lo votaría, lo que le da poco más de 30% de gente que lo vota hoy en día o podría votarlo,

No obstante, un 57,2% no lo votaría, lo que representa casi dos tercios de la población, en tanto que 11,4% no sabe.

En el caso de Mauricio Macri, el voto seguro es de apenas el 9,9%, mientras que 20,7% lo votaría. Pero su nivel de rechazo es casi idéntico al de Milei, con 56,8% de la gente que no lo votaría. Y 13,2% dice que no sabe.

Y con Patricia Bullrich el escenario es similar, con un 56,4% que no la votaría, un 14,3% de voto seguro, un 18,1% que la votaría y un 11,2% que no sabe.

Respecto al género, el rechazo a Milei es más grande en mujeres (58,6%) frente a hombres (55,7%) y por grupo etario, el grupo más grande que no votaría al actual presidente se encuentra en la franja de 31 a 45 años (63,1%).

La situación de Bullrich en este ítem es similar, ya que la franja etaria de 31 a 45 es la que menos la votaría, con un 62,7%, mientras que para Macri la porción de más rechazo es de 46 a 60 años, con un 60,9%.