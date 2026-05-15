Javier Milei recibió por dos horas a Manuel Adorni en el Quinta de Olivos

Tras varias semanas de cerrada defensa de la cúpula de La Libertad Avanza, al límite de "al que no le gusta, se va", el presidente de la Nación, Javier Milei, recibió por casi dos horas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este viernes en la Quinta de Olivos.

"Hablaron temas de gestión y asuntos vinculados a la política internacional", resumieron a cronica.com.ar fuentes cercanas al funcionario investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Las definiciones respecto a la agenda de gobierno, las daría a conocer Adorni la semana próxima en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Javier Milei y Manuel Adorni se reunieron en la Quinta de Olivos.

Hasta este jueves por la tarde estaba en duda si la semana del gobierno nacional concluiría una vez más con un encuentro con la prensa acreditada en la Sede del Poder Ejecutivo y Adorni, finalmente no se realizó al priorizar la charla con el Presidente en Olivos.

Para el final de la reunión se sumó el canciller Pablo Quirno, precisaron las fuentes.

Manuel Adorni y Pablo Quirno en una conferencia semanas atrás en la Casa Rosada.

La confirmación no hizo más que alimentar rumores que sobrevuelan la Rosada desde hace semanas sobre un posible reemplazo para el Jefe de Gabinete, quien todavía prepara su declaración jurada, a pesar de la apurada de la senadora del oficialismo, Patricia Bullrich.

Los ministros presionan a Milei con sutilezas ante el impacto negativo en las encuestas y las versiones de pasillo se apilan, como la que este jueves apuntó a la ministro de Economía, Luis Caputo, quien figuraba en la lista para acompañar a Adorni al acto oficial en Mendoza, pero finalmente no asistió y evitó la foto.

Milei y Adorni se reunieron en la Quinta de Olivos

Milei intenta, igualmente, dar vuelta la página y salir de los escándalos que rodean a su Jefe de Gabinete. La decisión sobre Adorni está tomada y el Presidente no dudó en recibirlo en Olivos.

"Volviendo a la normalidad", aseguró el último jueves Milei cuando se conoció la inflación del 2,6% abril, una baja respecto del 3,4% de marzo publicado por el INDEC. Al descargo de alivio, que incluyó una acusación de "golpistas" a políticos y empresarios, le siguió un mensaje de Adorni en la misma red social, algo que últimamente escasea.

Manuel Adorni y Pablo Quirno en Casa Rosada.

"La inflación de abril fue de 2,6%, la más baja para un mes de abril desde 2017, excluyendo -por supuesto- el período de cuarentena del año 2020. La canasta básica, por su parte, registró una variación del 1,1%, la más baja desde agosto 2025. La inflación retoma su sendero a la baja. Dios bendiga a la República Argentina. Fin".

Así retomó algo que era habitual para Adorni antes de que el foco mediático se posara sobre su figura por el viaje de su esposa en el avión presidencial a Nueva York. Desde entonces, su imagen cayó en picada, arrastrando a la de Milei, en parte ya afectada por la situación económica. En la Rosada confían en que el malestar es circunstancial.

El mensaje en X de Adorni respecto a los precios recibió duras respuestas de los usuarios que no parecen estar en dispuestos a darle aire entre los escándalos que se amontonan.